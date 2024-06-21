طلقات تحذيرية كورية جنوبية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة أنه أطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود لفترة وجيزة الخميس، في ثالث توغل من نوعه في حزيران.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "العديد من الجنود الكوريين الشماليين الذين كانوا يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على خط الجبهة المركزي قد عبروا خط ترسيم الحدود العسكري. وبعد تحذيرات وطلقات تحذيرية من جيشنا، انسحب الجنود الكوريون الشماليون إلى الشمال". وأضافت أن الواقعة حصلت الخميس حوالى الساعة 11,00 (02,00 ت غ).



وتفصل بين الكوريتين منطقة منزوعة السلاح يبلغ عرضها 4 كيلومترات، فيما يقع الخط الفاصل في منتصفها.