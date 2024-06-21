موجة الحرّ في المكسيك تتسبب بوفاة 155 شخصا منذ آذار

سجّلت المكسيك 155 وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ آذار، من بينها 30 حالة الأسبوع الماضي وحده، وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية.



وعانى 2567 شخصا على الأقل مشكلة صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 آذار، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الصحة، علما أن موسم الحر يستمر حتى 5 تشرين الأول.



وحطّمت 10 مدن مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر أيار، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 أيار. وفي الوقت نفسه، نفقت عشرات القردة في جنوب المكسيك مع ارتفاع درجات الحرارة.



كذلك، انخفضت المياه في الكثير من السدود إلى مستويات حرجة، رغم هطول الأمطار في بعض المناطق التي ضربتها العاصفة المدارية "ألبرتو" هذا الأسبوع.



وأظهرت دراسة نشرتها منظمة "وورلد ويذر أتريبيوشن" الخميس أن موجة الحر القاتلة التي شهدتها الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى في أيار وحزيران أصبحت أكثر احتمالا بنسبة 35 مرة بسبب ظاهرة احترار المناخ.



وحذرت وزارة الصحة المكسيكية من أن معظم أنحاء البلاد ستستمر في مواجهة درجات حرارة مرتفعة.