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إيران تستدعي سفيرة إيطاليا الممثلة للمصالح الكندية للاحتجاج على قرار أوتاوا
أخبار دولية
2024-06-21 | 03:53
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إيران تستدعي سفيرة إيطاليا الممثلة للمصالح الكندية للاحتجاج على قرار أوتاوا
استدعت إيران سفيرة إيطالية التي ترعى المصالح الكندية في طهران في ظل غياب علاقات دبلوماسية بين البلدين، للاحتجاج بعد إدراج كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية للانباء.
وأعلنت كندا الأربعاء إدراج الحرس الثوري في قائمتها السوداء، متّهمة طهران بـ"دعم الإرهاب" و"إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلا عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون".
وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية "سفيرة إيطاليا الخميس لإبلاغها باحتجاج إيران الشديد على الاجراء غير القانوني والمنتهك للقانون الدولي الذي قامت به الحكومة الكندية"، وفق إرنا.
كذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري الحكومة الكندية من "عواقب" هذا الإجراء "الاستفزازي وغير المسؤول".
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