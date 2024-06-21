أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، مشدّدة على أن "الوضع حرج في غزة".



وقالت الوزارة في بيان: "إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين" مشيرة إلى أن "يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة".