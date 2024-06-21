كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي بعد توقيع بوتين اتفاقا دفاعيا مع كيم

استدعت كوريا الجنوبية سفير روسيا في سيول للاحتجاج على اتفاق دفاعي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في خلال زيارته بيونغ يانغ هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سيول "حضّت روسيا على وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية فورا والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".



ويأتي استدعاء السفير الروسي غورغي زينوفييف بعد يومين من توقيع بوتين وكيم "شراكة استراتيجية شاملة" تتضمّن تعهد كل منهما مساعدة الآخر في حال تعرض أي منهما لهجوم