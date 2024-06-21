مقتل باكستاني على أيدي حشد غاضب بتهمة حرق نسخة من القرآن

أعلنت السلطات الباكستانية أن رجلا متهما بتدنيس القرآن قُتل وأُحرق على أيدي حشد من الناس أخرجوه من مركز للشرطة حيث كان محتجزا لحمايته.



وقال مصدر في شرطة التدخل السريع لوكالة فرانس برس: "مساء 20 الشهر الجاري، قبض سكان محليون في منطقة مادي على رجل بدعوى أنه أحرق القرآن. تدخلت الشرطة وأنقذته واقتادته إلى مركز الشرطة المحلي". وأكد المصدر أن الرجل لم يكن من المنطقة.



لكن الحشود وبتحريض من مساجد محلية، توجّهت إلى مركز الشرطة ورشقوه بالحجارة.



وقال المصدر: "لتفريق الحشد الغاضب، أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء ما استفز الحشد الذي تمكّن من التغلب على الشرطة وسحب الرجل إلى الخارج وضربه بالعصي حتى الموت".