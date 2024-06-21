اسقاط التُّهم الجنائية الموجهة للطلاب المتظاهرين في جامعة كولومبيا

أفاد ممثلو ادّعاء في مانهاتن خلال جلسة استماع في محكمة جنائية، بأنّ عشرات الطلاب المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين، والذين اعتقلوا في نيسان الماضي بعد اعتصام والتخييم بمبنى في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، أُسقِطَت جميع التُّهم الجنائية الموجهة إليهم.



وجاءت جلسة الاستماع، بعد سبعة أسابيع من استدعاء مسؤولي جامعة كولومبيا لمئات رجال الشرطة إلى حرم الجامعة، حيث ألقت القبض على 46 متظاهراً .