بعد اعتراف يريفان بدولة فلسطين... إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير أرمينيا لدى إسرائيل "لتوجيه توبيخ صارم" ليريفان بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب بيان رسمي.وقال البيان: "عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم" ليريفان.