وزير الخارجية القطري: نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار

رحّب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وقال: "نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية".



واشار الى أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجنب تبعات الصراعات بالشرق الأوسط وأوروبا.



وفي سياق آخر، كشف انه يتم العمل على عدد من المبادرات الثقافية في إسبانيا من بينها تعليم اللغة العربية، واضاف: "إسبانيا شريك مهم لقطر وإحدى أهم وجهات الاستثمار القطري بما في ذلك الطاقة، ونتطلع لدخول مزيد من الشركات الإسبانية إلى السوق القطري".