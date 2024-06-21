وزارة الدفاع التونسية: مقتل جندي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن جنديا تونسيا لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بمدينة قفصة اليوم الجمعة.



ووقع الحادث بالقاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.