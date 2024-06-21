وزيرة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت برلين الجمعة، على وقع استمرار الحرب في غزة وتزايد المخاوف من توسع رقعة النزاع الإقليمي.



وستتوجه بيربوك إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وفق متحدثة باسم وزارة الخارجية.



ولدى وصولها إلى إسرائيل ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة عدة مرات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.



وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وستلتقي بيربوك أيضا بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس.



تم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت ومن بينهم وزير الهجرة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن محادثات بيربوك مع المسؤولين ستتناول "الحرب في غزة واستمرار الوضع الإنساني الكارثي" وكذلك "مسألة شكل المستقبل الذي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش معا فيه بأمان".



وأضافت المتحدثة "في الاراضي الفلسطينية ستتركز المحادثات على الوضع في الضفة الغربية وجهود الاصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية".



وستتناول المحادثات "الوضع المتوتر والخطير بشكل خاص على الحدود بين إسرائيل ولبنان".