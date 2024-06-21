بوتين: روسيا ستطور ترسانتها النووية للحفاظ على توازن القوى في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع، كما تعتزم البلاد تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة.



وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في الكرملين في خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات.



وقال: "نعتزم تنفيذ المزيد من التطوير للثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".