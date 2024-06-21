أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على مصاف روسية

أعلنت اوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم بمسيرات على مصاف، في روسيا.



وأكّدت موسكو من جانبها، أنّها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت جنوب غرب البلاد حيث قتل شخص.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان "ليل 21 حزيران استهدفت مسيرات مصافي نفط في أفيبسكي وإلسكي وكراسنودار وأستراخان"، أربع مدن في جنوب غرب روسيا.



وأكدت كييف أنها استهدفت "منطقة تخزين وتجهيز" مسيرات متفجرة من طراز "شاهد-136/جيرانيوم-2" التي تستخدمها موسكو في الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.