توقيف ثلاثة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس بينهم روسي وأوكراني

أوقف ثلاثة رجال هم روسي وأوكراني وأرمني في فرانكفورت للاشتباه بأنهم قاموا بالتجسس على شخص من أصل أوكراني لحساب جهاز أجنبي، على ما أعلنت النيابة العامة الألمانية الجمعة.



وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه بهم الثلاثة "كانوا في ألمانيا لحساب جهاز سري أجنبي لجمع معلومات عن شخص من أصل أوكراني"، من غير أن توضح الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها.