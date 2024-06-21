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قوات الشرطة الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين

أخبار دولية
2024-06-21 | 09:47
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قوات الشرطة الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين
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قوات الشرطة الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين

قتلت قوات الشرطة الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين اثنين بالرصاص، خلال تبادل لإطلاق النار في أثناء مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.
 
وأوضحت الشرطة في بيان أنّ الرجلين ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلاميّ في فلسطين.

كما أوضحت أنّهما فتحا النار على القوات الإسرائيلية، في أثناء محاولة للقبض عليهما في بلدة قلقيلية.
 
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن القتيلين هما محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عامًا) وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عامًا).

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