الكرملين: القرار الأميركيّ بحظر مبيعات برمجيات كاسبرسكي هو تحرك نمطيّ

أكّد الكرملين أنّ القرار الأميركيّ بحظر مبيعات برمجيات كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات هو تحرك نمطيّ من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأميركية.



وأعلنت إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنها ستحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة كاسبرسكي لاب الروسية في الولايات المتحدة.



وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة مما يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.



وذكرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو للصحافيين، أثناء إعلانها الحظر، أنّ "روسيا أظهرت أن لديها القدرة... والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل اسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأميركيين واستخدامها كسلاح".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شركة كاسبرسكي شركة "تنافسية جدا" في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو "أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة".