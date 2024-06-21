انقطاع كبير للكهرباء في البلقان جراء موجة حر

انقطعت الكهرباء على نطاق واسع في منطقة غرب البلقان الجمعة بسبب موجة حر شكلت ضغطا على شبكة الكهرباء.



مع وصول درجات الحرارة في بودغوريتشا، عاصمة مونتينيغرو إلى 38 درجة بعد ظهر الجمعة قال مزود الكهرباء الرئيسي في البلاد إن التيار الكهربائي انقطع في معظم أنحاء الدولة الواقعة على البحر الأدرياتيكي.



وقال وزير الطاقة والمناجم في مونتينيغرو ساسا موجوفيتش لوسائل الإعلام المحلية إن انقطاع التيار الكهربائي سببه موجة الحر.



واضاف: "حصلت زيادة مفاجئة في الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة".



في كرواتيا انقطعت الكهرباء أيضا عن مساحات واسعة من المناطق الساحلية في جنوب دالماتيا وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



وقالت شركة الكهرباء الوطنية الكرواتية في بيان نشرته هيئة الإذاعة العامة HRT "إن انقطاع إمدادات الكهرباء في أجزاء من كرواتيا كان بسبب الاضطرابات الدولية التي أثرت على عدة دول".



وجاء في البيان أن "الشركة الوطنية عبأت جميع طاقاتها الإنتاجية ... لضمان إمداد كرواتيا بالكهرباء في أسرع وقت ممكن".



في البوسنة انقطعت الكهرباء أيضا عن العاصمة ساراييفو بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.



وقال مدهيتا كورسباهيتش المتحدث باسم شركة الكهرباء في البوسنة والهرسك إن "السبب الدقيق لانقطاع التيار الكهربائي لا يزال مجهولا لكننا نفترض أنه يعود إلى زيادة" في الاستهلاك.



وفي ألبانيا أكد المتحدث باسم وزارة النقل والطاقة فلوريان سيرياني أن قطع الإمدادات مرتبط بأعطال إقليمية.