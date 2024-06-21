الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوقف الموقت للعمليات العسكرية في رفح لم يسهِّل دخول المساعدات

أخبار دولية
2024-06-21 | 11:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوقف الموقت للعمليات العسكرية في رفح لم يسهِّل دخول المساعدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوقف الموقت للعمليات العسكرية في رفح لم يسهِّل دخول المساعدات

اكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية الجمعة ان إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف موقت في عملياته في جنوب قطاع غزة "لم يكن له أي تأثير" في تيسير دخول المساعدات الإنسانية التي لا يحصل سكان القطاع على ما يسد الرمق منها.
     
وقال الطبيب ريتشارد بيبيركورن، مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنظمة خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف "نحن في الأمم المتحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".
     
وأضاف "هذا هو التقييم العام".
     
أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي هدنة "إنسانية تكتيكية" يوميا لساعات محددة، على طريق رئيسي في شرق رفح، إلا ان ناطقا باسم الأمم المتحدة قال بعد أيام على ذلك "إن ذلك لم يؤد بعد إلى وصول المساعدات بكميات أكبر إلى الناس الذين يحتاجون إليها".

أخبار دولية

الموقت

للعمليات

العسكرية

يسهِّل

المساعدات

LBCI التالي
الخارجية الأميركية : بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان
الرصيف البحريّ قبالة ساحل غزة استأنف إدخال المساعدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-05-24

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-11

ملك الأردن: السماح بدخول المساعدات الإنسانية لا يمكن أن ينتظر وقفا لإطلاق النار أو أن يخضع لأجندة سياسية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-09

الجيش الأميركي يعلن استئناف عمليات إيصال المساعدات لغزة عبر الرصيف البحري الموقت

LBCI
أخبار دولية
2024-06-08

إسرائيل: استئناف دخول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأميركي في الأيام المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

الجيش الباكستاني يعلن مقتل خمسة من جنوده بانفجار

LBCI
أخبار دولية
14:19

حرائق مستعرة في كبرى مناطق العالم الرطبة في البرازيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:15

في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا

LBCI
آخر الأخبار
13:59

هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-20

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-06-2024

LBCI
آخر الأخبار
14:18

3 غارات اسرائيلية على ميس الجبل والطيبة وطلوسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية

LBCI
رياضة
13:28

التوتش..لعبة للجميع

LBCI
أخبار دولية
13:19

الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات

LBCI
رياضة
13:15

في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا

LBCI
أخبار دولية
13:14

في قبرص.. لبنانيون واسرائيليون.. وملاذ آمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

‏في عيد الموسيقى... أهميتها وفوائدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:07

الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض

LBCI
فنّ
04:45

هل تذكرون طفل "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. هكذا أصبح بعد 24 عاماً!

LBCI
خبر عاجل
02:25

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة

LBCI
فنّ
03:46

20 عاماً على تتويج نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان.. فيديو ردّ فعل لاميتا فرنجيه يثير جدلاً

LBCI
خبر عاجل
09:25

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين

LBCI
منوعات
15:10

امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!

LBCI
منوعات
15:45

عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!

LBCI
موضة وجمال
05:10

زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More