غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى

شدّد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على وجوب ألا يصبح لبنان غزة أخرى.



وندّد بالخطاب العدائيّ لإسرائيل و"حزب الله" والذي يثير مخاوف من كارثة لا يمكن تصورها.



وقال غوتيريش، للصحافيين: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى."



وأضاف: "أشعر بأنّني مضطر إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" على طول الخط الازرق، الذي رسمته الامم المتحدة بين لبنان واسرائيل اثر انسحاب الجيش الاسرائيلي العام 2000."



ولفت إلى أنّ تصعيد في التبادل المستمر للقصف وتصعيد في الخطاب العدائيّ لدى الجانبين كأنّ حربًا شاملة باتت وشيكة.



وحذّر غوتيريش من أنّ خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الاوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه.



وأكّد أنّ أي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود الى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها.