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عدد الحجاج الأردنيين المتوفين يرتفع إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات مخالفة
أخبار دولية
2024-06-21 | 12:57
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عدد الحجاج الأردنيين المتوفين يرتفع إلى 75 وتوقيف منظمي رحلات مخالفة
أعلنت السلطات الأردنية أنّ عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع الى 75.
وأُقف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنّ "عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين، ممن ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع إلى 75 وفاة".
ونقل البيان عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة قوله إنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جارٍ على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".
ولفت إلى أنّ عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بينما هناك 27 حاجًا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية منهم 15 شخصا بحالة حرجة.
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