الأمم المتحدة تشترط تقدمًا في حقوق المرأة لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدوليّ

تستمرّ القيود على حقوق النساء في الحؤول دون عودة أفغانستان فعليًا الى المجتمع الدوليّ، حسبما أفادة مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة.



وأشارت إلى أنّ مشاركة حكومة طالبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها شرعية.



ولم تعترف أيّ دولة رسميًا بسلطات طالبان، التي تطبّق تفسيرًا شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصريّ بين الجنسين".



وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنّ "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصاً في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي... وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان".



وأضافت: "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنّها تقوّض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".



وأشارت إلى أنّ هذه القيود "تستمرّ في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".