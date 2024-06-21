الرئيس التونسيّ يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجًا

أقال الرئيس التونسيّ قيس سعيّد وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجًا، خلال أداء فريضة الحج هذا العام.



وقرّر سعيّد "اليوم الجمعة إنهاء مهام السيّد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية"، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية.



ولقي 49 حاجًا تونسيًا مصرعهم على ما نقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الشؤون الدينية الجمعة.



وكانت وزارة الخارجية التونسية أكدت أنّ الوفيات جاءت تزامنًا "مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة".

تجاوز عدد الوفيات في صفوف الحجّاج هذا العام الألف بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين أشار أحدهم إلى أن أكثر من نصف الضحايا لم يكونوا يحملون تصاريح للحجّ، وقد أدوا الفريضة في ظلّ طقس حار جدًا.



وتزامن موسم الحجّ وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، مرة جديدة هذا العام مع طقس حار للغاية إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51,8 درجة مئوية في الظلّ في مكة المكرّمة.

