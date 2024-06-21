حرائق مستعرة في كبرى مناطق العالم الرطبة في البرازيل

اشتعلت الحرائق حتى قبل موسم الجفاف في بانتانال، أكبر المناطق الرطبة في العالم، ومحمية التنوع البيولوجي في جنوب الأمازون، مع تجاوز أكبر عدد من الحرائق المسجلة في شهر حزيران.



منذ بداية الشهر، تم تحديد 1729 بؤرة حريق عبر الأقمار الاصطناعية في المنطقة، وفقًا للبيانات التي نشرها المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء الجمعة. وهذا يقترب من أربعة أضعاف الرقم القياسي السابق لشهر حزيران بأكمله، والذي يعود إلى عام 2005. حينها تم إحصاء 435 بؤرة حريق.



وقال كلاوديو أنجيلو عضو منظمة مرصد المناخ غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن "هذه الزيادة في الحرائق في بانتانال حتى قبل موسم الجفاف مثيرة جدًا للقلق".

