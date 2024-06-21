الجيش الباكستاني يعلن مقتل خمسة من جنوده بانفجار

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة من جنوده الجمعة بانفجار قنبلة لدى مرور آلية كانت تقلّهم في منطقة تقع في شمال غرب باكستان عند الحدود مع أفغانستان.



وقع الهجوم في منطقة كرّم الواقعة ضمن نطاق ولاية خيبر باختونخوا.



ولطالما كانت هذا الولاية الجبلية معقلا لجماعات إسلامية مثل طالبان الباكستانية والفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.



وفق بيان الجيش "انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بآلية لقوات الأمن".



وأشار البيان إلى مقتل خمسة جنود.