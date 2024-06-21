وفاة 27 شخصا في انزلاقات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في أميركا الوسطى



قضى 27 شخصا في أميركا الوسطى من جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد الجمعة مسؤولون أشاروا أيضا إلى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس.



وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز إن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.



وقال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية "للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19".



بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.