هجوم روسي "ضخم" على بنى تحتية للطاقة... اوكرانيا: اسقاط 12 من بين 16 صاروخا و13 مسيرة

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 12 من بين 16 صاروخا، و13 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.



وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي، وهو ثاني هجوم كبير خلال أيام، استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من البلاد، إذ اعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم على البنى التحتية للطاقةكان ضخماً.



وأفادت الوزارة عن "أضرار لحقت بمنشآت ليوكرينيرغو (الشركة الوطنية للكهرباء) في منطقتي زابوريجيا (جنوب) ولفيف (غرب)"، مشيرة إلى نقل موظفَين إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح في زابوريجيا.

