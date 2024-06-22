حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية

اعلنت البحرية الكورية الجنوبية إن حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روزفلت وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية اليوم السبت لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان.



واتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس آب 2023 على إجراء تدريبات عسكرية سنوية حيث أدانوا "السلوك الخطير والعدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي المتنازع عليه.