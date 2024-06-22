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مهاجم يفتح النار في متجر في ولاية آركنسو الأميركية... مقتل 3 مدنيين وإصابة 10
أخبار دولية
2024-06-22 | 01:58
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مهاجم يفتح النار في متجر في ولاية آركنسو الأميركية... مقتل 3 مدنيين وإصابة 10
فتح مهاجم النار في متجر تجزئة في ولاية آركنسو الأميركية اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة منهم اثنان من أفراد الأمن، والمشتبه به أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
ووقع الحادث في متجر ماد بوتشر للبقالة في فوردايس بالولاية، وهي بلدة صغيرة يقطنها 3200 شخص.
ومن المتوقع نجاة فردي الشرطة المصابين والمشتبه به، أما إصابات المدنيين تراوحت بين غير مهددة للحياة والخطيرة للغاية.
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