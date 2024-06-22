المواجهات في الضفة الغربية تشهد تصعيدا



قتل فلسطينيين على الاقل في عملية شنها الجيش الاسرائيلي في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وإذ شهدت المنطقة مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي، أعلنت إسرائيل على أثرها وفاة مدني إسرائيلي بعد إصابته بالرصاص قرب قلقيلية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية باشرت عملية عسكرية في المنطقة.



المواجهات في الضفة الغربية تشهد تصعيدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



ومذاك الوقت، قُتل 546 فلسطينياً على الأقل في الضفة على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين.