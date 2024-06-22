الإبلاغ عن انفجارات بالقرب من سفينة في شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية

تستمر هجمات الحوثيين في البحر الاحمر، آخرُها، ما ذكرته وكالة السلامة البحرية البريطانية. فقد تمّ الإبلاغ عن انفجارات بالقرب من سفينة في شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.



ولم تحدد الوكالة هوية السفينة، لكنها ذكرت أن الانفجارات حدثت بالقرب من السفينة التي تمكنت من مواصلة رحلتها، موضحة أن الطاقم "آمن وسليم".