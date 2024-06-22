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تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة

أخبار دولية
2024-06-22 | 07:02
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تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة
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تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة

مع ارتفاع منسوب التوتر بين الصين وتايوان، رصدت تايوان 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، غداة إعلان بكين أنّ المدافعين "المتشدّدين" عن استقلال تايوان قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي بيان، قالت الوزارة إنّ "32 من الطائرات تجاوزت الخط الأوسط لمضيق تايوان"، في إشارة إلى الحدود غير الرسمية التي تقسم الممر المائي البالغ طوله 180 كلم بين تايوان والصين والذي ترفض بكين الاعتراف به. وأضافت أنّها "راقبت الوضع واستجابت وفقاً لذلك". 

ويأتي التحرّك الأخير بعدما نشرت الصين الجمعة مبادئ توجيهية قضائية تضمنّت عقوبة الإعدام للحالات "الخطيرة بشكل خاص" من المؤيّدين "المتشدّدين" لاستقلال تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

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