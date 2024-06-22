ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 37551 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة الحرب المستمرّة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، إلى 37551 قتيلاً.



وقالت الوزارة في بيان إنّ ما لا يقل عن 120 شخصاً قُتلوا في الساعات الـ48 الأخيرة، مضيفة أنّ 85911 شخصاً أصيبوا في القطاع الفلسطيني، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول بعد هجوم لحماس داخل إسرائيل.



وبحسب الوزارة " ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".



اندلعت الحرب في غزة إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.



واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.