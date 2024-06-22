الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج

أخبار دولية
2024-06-22 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة &quot;التحايل&quot; لتسفير الحجاج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج

كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما افاد مجلس الوزراء. 
     
وأعلن المجلس في بيان أنه "تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

أخبار دولية

سياحة

مصرية

بتهمة

"التحايل"

لتسفير

الحجاج

LBCI التالي
الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة
حاملة طائرات أميركية تصل كوريا الجنوبية لإجراء مناورات مشتركة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:48

عقوبات أميركية على مسؤولين في شركة "كاسبيرسكي لاب" للأمن السيبراني الروسية

LBCI
اقتصاد
2024-06-18

"إنفيديا" تصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم في البورصة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-18

ايران: الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن سنة بتهمة "الدعاية"

LBCI
اخبار البرامج
2024-06-16

"من الأول... هوا شيكن كانت وستبقى الأولى"... قصة شركة لبنانية رائدة ومستمرة رغم الصعوبات المحيطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:40

الحوثيون: عمليتان على آيزنهاور الاميركية وترانسورلد نافيغيتور

LBCI
أخبار دولية
11:24

فقدان ثلاثة اشخاص بسبب فيضانات في سويسرا

LBCI
أخبار دولية
10:57

هولاند يؤكد خلال حملته للانتخابات التشريعية أن "الماكرونية" السياسية "انتهت"

LBCI
أخبار دولية
10:55

مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لطهران بينهم عراقيان بغارة على شرق سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-12

جماعة الحوثي اليمنية: استهدفنا السفينة توتور في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2024-06-21

منظمة الصحة العالمية: "الهدنة التكتيكية" الإسرائيلية "لم يكن لها أي تأثير" على المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-17

وول ستريت جورنال: هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة بري

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-21

غوتيريش: قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:59

الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:57

افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية

LBCI
رياضة
13:28

التوتش..لعبة للجميع

LBCI
أخبار دولية
13:19

الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات

LBCI
رياضة
13:15

في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:27

"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"

LBCI
أخبار لبنان
17:04

الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه

LBCI
خبر عاجل
07:46

معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية

LBCI
فنّ
04:37

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات

LBCI
منوعات
07:38

"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
آخر الأخبار
13:59

هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:16

ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More