الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في قصف قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إجراء تحقيق في قصف دام ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.



ودان بوريل على منصة اكس " القصف الذي ألحق أضرارا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات"، مشددا على أن "ثمة حاجة الى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسؤولين عنه".