قتلى في ضربات إسرائيلية على حيين في مدينة غزة

قُتل 24 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت حيين في مدينة غزة، وفق ما افاد مسؤولون صحيون في القطاع.



وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس أن 20 شخصا على الاقل قتلوا في ضربة طاولت منزلا في حي التفاح فيما قتل أربعة آخرون في ضربة على مخيم الشاطىء.



وأكد الطبيب محمود علوي في مستشفى الأهلي وصول 24 جثة الى المستشفى بعد الضربات.