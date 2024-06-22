فقدان ثلاثة اشخاص بسبب فيضانات في سويسرا

أعلنت الشرطة في كانتون غراوبوندن فقدان ثلاثة أشخاص بعد فيضانات غزيرة طالت جنوب شرق سويسرا.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على امرأة تم الإبلاغ عن فقدانها أيضا "على قيد الحياة" وقد نقلت إلى المستشفى.



وأوضحت شرطة كانتون غراوبوندن في بيان أن العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات عقب انزلاق للتربة في وادي ميسولسينا.



واضافت الشرطة أن "الأنهار فاضت، وغمرت المياه الطرق ما أدى إلى إغلاقها".



وتم إجلاء عشرات الأشخاص في هذه المنطقة وفي وادي كالانكا المجاور.



شهدت عدة مناطق في سويسرا أمطاراً غزيرة في الأيام الأخيرة، وتم قطع العديد من الطرق وتوقفت رحلات القطارات.