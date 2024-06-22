الحوثيون: عمليتان على آيزنهاور الاميركية وترانسورلد نافيغيتور

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها نفذت عمليتين عسكريتين.



وأوضح الحوثيون أن العملية الاولى استهدفت حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر، أما العملية الثانية فاستهدفت السفينة ترانسورلد نافيغيتور في بحر العرب.