مسؤولان أميركيان: ادعاء الحوثيين بالهجوم على حاملة الطائرات آيزنهاور غير صحيح

أكد مسؤولان أميركيان لرويترز أن ادعاء جماعة الحوثي اليمنية بأن قواتها هاجمت حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر، غير صحيح.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانسورلد نافيغيتور في بحر العرب.