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عمليتان عسكريتان جديدتان للقوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية
أخبار دولية
2024-06-22 | 17:35
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عمليتان عسكريتان جديدتان للقوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية
نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ كانتا على النحو التالي:
-العمليةُ الأولى استهدفت أربع سُفُنٍ في ميناء حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.
أما العمليةُ الأخرى فاستهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.
وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاحٍ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.
ولفتت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
أخبار دولية
القوات المسلحة اليمنية
المقاومة الإسلامية العراقية
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