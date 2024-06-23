روسيا تشن هجوما جويا على كييف والمنطقة المحيطة

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقا على تطبيق تيليغرام اليوم، أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف والمنطقة المحيطة بها.



وأبلغ شهود من رويترز بسماع انفجارات عدة في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية.