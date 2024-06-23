نيكاراغوا تعين سفيرا لها في أفغانستان

عينت نيكاراغوا سفيرا لها في أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، في خطوة نادرة تعزز العلاقات مع نظام طالبان المعزول دبلوماسيا.



وسيتولى مايكل كامبل، سفير نيكاراغوا الحالي لدى الصين، هذا الدور الإضافي من مكتبه في بكين.



وتعليقا على ذلك، قالت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا، الجمعة، بحسب ما نقل موقع "إل 19 ديجيتال" الإخباري الموالي للحكومة: "نشكر إمارة أفغانستان الإسلامية، وذلك الشعب، وتلك الحكومة".



ومنذ عودتها إلى السلطة عام 2021، لم تعترف أي دولة رسميا بسلطات طالبان. وفي إعلانها، لم تأتِ حكومة نيكاراغوا على ذكر الاعتراف بحكومة طالبان.



وللصين أيضا سفير في أفغانستان من دون الاعتراف بطالبان.