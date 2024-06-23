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أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك في روسيا

أخبار دولية
2024-06-23 | 00:08
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أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك في روسيا
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أوكرانيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك في روسيا

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة.

وقال ألكسندر بوغوماز، حاكم بريانسك على تطبيق تيليغرام، إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات أو قتلى أو أضرار.

أخبار دولية

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