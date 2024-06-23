زلزال بقوة 6.2 درجات يقع قرب سواحل فنزويلا

رئيس الفلبين يؤكد أن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب

رئيس الفلبين يؤكد أن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب

مسؤول كبير: المناورات الحربية السنوية التي تجريها تايوان هذا العام ستكون أقرب ما يمكن إلى القتال الفعلي