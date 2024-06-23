إصابة سفينة تجارية بأضرار جراء استهدافها بمسيّرة قبالة سواحل اليمن

أصيبت سفينة تجارية بأضرار نتيجة استهدافها بمسيّرة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، بحسب ما أعلنت وكالة السلامة البحرية البريطانية.



وقالت الوكالة في بيان: "أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة. وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم".