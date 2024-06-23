إيداع مولدافيين الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه برسمهما نعوشا على واجهة صحيفة "لوفيغارو"

وُجّه الاتّهام إلى مولدافيَّين السبت في باريس وأودِعا الحبس الاحتياطي وفق ما أعلن مصدر قضائي، للاشتباه في رسمهما ستّة نعوش تحمل إشارة إلى أوكرانيا على واجهة صحيفة "لوفيغارو" اليوميّة، فيما وجّهت مولدافيا أصابع الاتّهام إلى موسكو.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي قوله إنّ الاثنين متّهمان بالمشاركة في "مشروع لإضعاف معنويّات الجيش بهدف تقويض الدفاع الوطني في وقت السلم"، مشيرا إلى أنّهما أودِعا الحبس الاحتياطي.



وقال وزير الخارجيّة المولدافي ميهاي بوبسوي السبت عبر منصّة إكس: "ندين بشدّة الأساليب الهجينة لروسيا في فرنسا، والمتمثّلة في توريط مواطنين من مولدافيا في أعمال تخريب وتحريض على الكراهية".



وأوقِف الرجلان ليل الخميس الجمعة وكان في حوزتهما جوازا سفر مولدافيّان.



ويُشتبه في أنّهما استخدما طلاءً أحمر لكي يرسما على واجهة الصحيفة النعوش المصحوبة بنقوش "أوقفوا الموت، مريا mriya، أوكرانيا". ومريا تعني بالأوكرانيّة "حُلم".



وعثِر على ستّة نقوش مماثلة صباح الخميس على واجهة مقرّ وكالة فرانس برس في باريس، في مكان غير بعيد عن مقرّ صحيفة لوفيغارو.



ووفقا لأولى التصريحات التي أدليا بها ونقلها مصدر مطّلع على القضيّة، ادّعى المواطنان المولدافيّان أنّهما حصلا على حوالى مئة يورو لرسم هذه العلامات.



وفُتِح تحقيق منفصل بعد العثور على رسوم على جدران تُظهر طائرات ميراج فرنسيّة مُقاتلة على شكل توابيت، الثلاثاء الماضي في ثلاث مناطق في باريس. وأرفِقَت الرسوم بعبارة "ميراج لأوكرانيا". واكتُشف رسم مماثل على جدران مبنى وكالة فرانس برس الاثنين.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أوائل حزيران أنّ بلاده ستُرسل طائرات مُقاتلة من طراز ميراج 2000 إلى أوكرانيا وتُدرّب طيّارين أوكرانيّين، في إطار تعاون عسكري جديد مع كييف.



وفي 8 حزيران، قالت الشرطة الفرنسيّة إنّها تحتجز ثلاثة شبّان مولدافيّين يُشتبه في وقوفهم وراء نقوش توابيت في باريس تحمل شعار "جنود فرنسيّون في أوكرانيا". ووُجّهت إليهم في ما بعد تهمة الإضرار بممتلكات وتمّ الافراج عنهم.