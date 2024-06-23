وزير الاقتصاد الألماني: لا غنى عن الصين في تحقيق أهداف المناخ

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم، أن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ.



وقال هابيك للصحفيين في مدينة هانغتشو جنوب الصين، بعد يوم من لقائه بمسؤولين صينيين في بكين، إنه يتعين على الصين إيجاد بديل آمن للفحم.