نتانياهو يؤكد أن "الخلاف" بشأن التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية "سيحل في المستقبل القريب"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.



وقال نتانياهو خلال اجتماع لحكومته: "منذ نحو أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة الآتية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن (..) الوضع بحدّ ذاته لم يتغير. وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".