هيئة الموانئ السعودية تتفق مع شركة ريفايفا على إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات بجدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية في بيان، أنها وقعت عقدا بقيمة 30 مليون ريال (ثمانية ملايين دولار) مع شركة ريفايفا لإدارة النفايات التي مقرها السعودية لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات في مدينة جدة السعودية.