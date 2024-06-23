زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد.وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "من دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن".