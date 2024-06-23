غالانت توجه إلى واشنطن: نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن اليوم لمناقشة المرحلة التالية للحرب في غزة وما يجري من تصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث يؤجج تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.



وقال غالانت في بيان قبل أن يتوجه إلى واشنطن: "نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى". وذكر أنه سيلتقي بنظيره الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.



وربط بعض المسؤولين الإسرائيليين بين تكثيف الجيش للتوغل حاليا في رفح، حيث يقول إنه يستهدف آخر كتائب لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بالرغبة في التركيز بعد ذلك على الحدود مع لبنان.



وبدا أن غالانت يربط الأمرين أيضا في تعليقاته.



وقال غالانت: "الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة له أهمية كبيرة. سأناقش هذا الانتقال مع المسؤولين الأميركيين، وكيف يحتمل أن تتيح أشياء إضافية، وأعلم أننا سنحقق تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد أيضا".